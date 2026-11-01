A dos fechas del final, la definición de la Tabla Anual en la Liga Profesional se juega en varios frentes por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 y el primero en mover el tablero fue nuevamente Rosario Central que terminó derrotando a Sarmiento en Junín 2 a 1 en el tiempo de descuento, trepándose a lo más alto.

El Canalla sabía que con la victoria volvía transitoriamente a lo más alto de la sumatoria 2026, presionando a Boca que el domingo recibirá a River y a Argentinos Juniors que será visitante de Atlético Tucumán recién el lunes a las 21.15.

Un poco más atrás, pero todavía con chances matemáticas reales de quedarse con el 1, venía Vélez que con su empate como local ante San Lorenzo (1 a 1) quedó muy condicionado. Una victoria Xeneize o del Bicho lo saca definitivamente una fecha antes.

Central cumplió con éxito la tarea, pero a Vélez se le escaparon dos puntos claves jugando como local.

Qué define

Además de poner un título en juego, el mismo que le otorgaron a Central a fines del 2025 en una decisión sorpresiva por parte de AFA, la Tabla Anual definie el ingreso a las copas internacionales de la próxima temporada.

Los tres primeros acceden a la Copa Libertadores, mientras que del cuarto al noveno lugar se ven reconocidos con el ingreso a la próxima Sudamericana.

Los últimos seis puntos que quedan en disputa serán determinantes en el futuro deportivo y económico de muchos participantes de la primera división.