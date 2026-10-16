En la continuidad de la 13ª fecha del Torneo Clausura 2026, Defensa y Justicia perdió como local ante Instituto de Córdoba 1 a 0 y la visita no sólo logró afianzarse en lo más alto de la zona A, sino que se convirtió en el primer clasificado a los playoffs por el título.

Los cordobeses llegaron líderes, a dos unidades del Halcón, dos equipos muy bien perfilados con vistas a la definición.

La victoria aseguraba presencia en los mano a mano por el título varias fechas antes del final de la fase regular y ese objetivo se fue para Córdoba.

El gol en el primer tiempo

A los 23 minutos, el conjunto cordobés marcó la primera diferencia por intermedio de Jeremías Lázaro, quien llegó al área y tomó una pelota que quedó picando y con un preciso y potente remate sacudió el arco defendido por Matías Borgogno.

Además, instituto está en carrera para llegar a alguna copa internacional de cara a la temporada 2027. La Gloria comenzó la fecha en el octavo lugar de la general, encima de River. Tras la victoria, el líder de la zona A trepó al quinto puesto con 50 puntos, a uno del podio que se premia con la Libertadores que por el momento son los casilleros que ocupan Argentinos Juniors y Boca con 51. Un pasito más arriba está Independiente Rivadavia con 52.

La gran sorpresa

Instituto, de la mano de su técnico Diego Flores, es la gran sorpresa del segundo semestre. En una zona donde compiten Boca, Vélez, Independiente, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, el Albirrojo marcha líder.

El dueño de casa ha revivido en su potencial a partir del retorno de Julio Vaccari a la conducción técnica.