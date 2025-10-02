Independiente Presentó su plantel de cara a la Liga Nacional Femenina

Este fin de semana inicia la temporada 2025-26 de la Liga Nacional de básquet femenina, competencia que tendrá doble presentación neuquina. Independiente hizo la presentación oficial de su plantel, que está a cargo de Marcelo Remolina, y que busca darles rodaje a jugadoras de la institución.

Las rojas llegan a la máxima competencia luego de obtener el título en la Liga Federal 2024. A partir de allí fue armando un equipo local, con créditos juveniles que consiguieron los título del Torneo clausura del integración 2024, y el Apertura 2025, logros que se sumaron a los anteriores.

Ahora viene el gran desafío de la primera división, donde integrará la región sur, y que tendrá el gran debut el martes en el estadio Ruca Che ante el otro equipo neuquino EL Biguá.

“estamos en la cuenta regresiva, con muchas expectativas y entrenando con el equipo completo” dijo Marcelo Remolina, DT del equipo, quien señaló en relación al plantel que “Las chicas que están con nosotros desde principio del año ya tiene experiencia, las mayores se sumaron a este equipo y se acoplaron. Tomamos esto como la continuidad de estos dos años. Ahora nos toca jugar lo que estábamos buscando y lo tomamos con tranquilidad”.

La presentación se hizo en un restaurante cerca del aeropuerto

En el análisis, Obras, Ferros y El Talar son quienes pican en punta en el armado del equipo. Las rojas reforzaron el equipo local U21 con cuatro jugadoras de experiencia y jerarquía, donde se destacan los retornos de Julieta Tell, Laila Raviolo, Julieta Ibarra De la Vega, y Josefina Cortes Montecino.

“Contenta de volver” dijo Raviolo, quien logró el ascenso en la Liga Federal. “Para la dirigencia del club, el básquet femenino está visto en un buen lugar, y lo equipara con el masculino. Para nosotras será el primer capítulo y será crecimiento, iremos de menor a mayor. Tenemos que sumar y que todas se queden con algo”.

Dentro del plantel, se destaca el buen nivel de las juveniles, varias de ellas dentro del último campus de selección U17 que se realizó en Neuquén y que terminó con dos en la siguiente instancia, como Hanna Quinteros y Sofía Delucchi. A ellas sumar a Clara Remolina, Valentina Miranda, y las experimentadas Valentina Mendoza, Guadalupe Demarsico, y Lourdes Briones. “Estamos manejando la ansiedad y darle con todo” dijo Delucchi, quien rescató la gran experiencia que tuvo en el seleccionado nacional.

Además, Gastón Sobisch, presidente de la institución resaltó que “Estamos muy ansiosos, este es un sueño hecho realidad. Hoy somos el primer club de la Patagonia que ascendió a la Liga Nacional masculina y Femenina. Esperamos que la gente entienda que esto es un espectáculo de alto nivel”.

El camino rojo comenzará este martes 7 en el Ruca Che con el duelo ante El Biguá, luego vendrán cuatro partidos de visitante, 9 y 10 ante Ferro y Florida; 16 y 17 Lanús y El Talar. El 21 de octubre será el debut de local ante Obras, en el Ruca Che, estadio donde ambos equipos de la provincia jugarán en condición de local.