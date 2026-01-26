Independiente de Neuquén cayó ante Obras Basket por 84 a 62 en un partido válido por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Las porteñas ganaron los primeros cinco compromisos de la temporada 2026.

Cinco jugadoras finalizaron en doble dígito, Agostina Burani (16 puntos), Florencia Chagas (13), la neuquina Natassja Kolff (11), Sofía Novoa y Nicole Tapari (ambas con diez).

El equipo de Marcelo Remolina comenzó tomando la delantera, ganaba 12 a 11 el parcial. debido a las conversiones de Laila Raviolo (nueve tantos). Sin embargo, las locales respondieron por medio de una racha de 12 a 1, gracias a la intensidad defensiva (dos robos y dos bloqueos). Además, Florencia Chagas (ocho y 2-4 en triples) lideró las ofensivas con el fin de culminar el primer cuarto arriba por 23 a 13.

El conjunto de Neuquén achicó la distancia en el inicio del segundo episodio (22 a 26), por medio de las acciones de Martina Torres (cinco unidades) e Iara Parra (cuatro). No obstante, las Aurinegras respondieron a través de la buena producción de sus internas, otra vez la neuquina Natassja Kolff (siete, tres tableros y dos robos) y Agostina Burani (cuatro, cuatro y tres pases gol). Así, se fueron al descanso largo con un margen de 37 a 29.

Marcelo Remolina y Gabriel Delegido, entrenador y ayudante técnico del elenco neuquino

En el tercer capítulo, las de Núñez extendieron la diferencia mediante la intensidad defensiva (13 recuperos en total) y la eficacia en los ataques rápidos (41-32). Asimismo, los aportes de Agostina Burani (16 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias), Florencia Chagas (13 -tres triples-, cuatro y siete) y Sofía Novoa (10, dos, tres y tres robos) generaron que las Rockeras establecieran una racha de 28 a 18 y concluyeron dicho período al frente por 65 a 47.

En el último segmento, las dueñas de casa encaminaron el resultado, ya que la oriunda de Plottier, Natassja Kolff (11 unidades, seis tableros y tres recuperos) y Nicole Tapari (10, seis, tres y tres pases gol). Con este resultado, Obras Basket quedó con un récord de cinco victorias en cinco presentaciones en la Liga Femenina 2026. El próximo enfrentamiento será este jueves ante Ferro, en el Héctor Etchart.

