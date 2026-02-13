¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
Salto histórico

Abigail Chaves hace historia: será la primera argentina en la Bundesliga femenina

La arquera de la Selección Argentina dejará el Fenerbahçe de Turquía para sumarse al FC Nürnberg y marcar un antes y un después para el fútbol femenino nacional en una de las ligas más competitivas del mundo.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 15:46
Abigail Chaves será la primera argentina en disputar la Frauen-Bundesliga tras su llegada al FC Nürnberg, un paso histórico para el fútbol femenino nacional.

El fútbol femenino argentino suma un capítulo inédito en su crecimiento internacional. Abigail Chaves se convertirá en la primera futbolista del país en disputar la Frauen-Bundesliga, tras confirmarse su incorporación al FC Nürnberg.

La arquera de la Selección Argentina Femenina, de 28 años, llega desde el Fenerbahçe, donde sumó experiencia internacional antes de dar el salto a Alemania, uno de los destinos más exigentes y prestigiosos del fútbol europeo.

Formada en el ámbito local y con pasos por clubes como Boca y Huracán, Chaves construyó una carrera sólida que hoy alcanza su punto más alto. Su desembarco en la élite alemana no solo representa un logro personal, sino también un avance simbólico para el desarrollo del fútbol femenino argentino, que continúa consolidando su proceso de profesionalización y proyección global.

El contrato, inicialmente por una temporada, llega en un momento clave: la Selección Argentina transita el camino clasificatorio hacia el Mundial 2027 y suma una referente compitiendo al máximo nivel europeo.

El salto de Chaves no es solo una transferencia: es una señal de que el talento argentino empieza a ocupar, definitivamente, un lugar en las grandes ligas del mundo.

