En una temporada marcada por la irregularidad, el Real Madrid evalúa alternativas para quien se haga cargo del plantel. En las últimas semanas empezó a crecer la incertidumbre sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa, quien reemplazó interinamente a Xabi Alonso pero en el Merengue analizan la posibilidad de contratar un entrenador permanente antes del fin de la temporada. En ese contexto, uno de los candidatos que trascendió es Mauricio Pochettino. El entrenador argentino, con experiencia en clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, pero que actualmente trabaja en la selección de Estados Unidos, está en carpeta como una posibilidad para el banquillo madridista.

El vínculo de Pochettino con la selección estadounidense es hasta el 31 de julio de 2026, justo después del Mundial que se disputará ese año y esto sería el principal obstáculo para su incorporación inmediata, aunque no se descarta que pueda incorporarse al Real Madrid una vez finalice la cita mundialista. Valorado por su experiencia al mando de planteles con figuras de alto nivel y su conocimiento del fútbol europeo, Poche sorprendió entre los favoritos al cargo y sería el primer argentino en comandar al club desde Jorge Valdano en 1994.

Pochettino suena en Real Madrid, pero lo más viable es que llegue tras finalizar su contrato con la selección de Estados Unidos.

El santafesino también cuenta con un antecedente en La Liga, con un significativo paso como jugador por Espanyol, al que luego dirigió antes de dar el salto a la Premier League para dirigir a Southampton. Además, su relación previa con Kylian Mbappé, con quien coincidió en PSG, sería vista como un punto favorable pensando en el manejo de un vestuario que hoy no tiene la mejor convivencia interna.