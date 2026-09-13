Con los mates y frente al televisor desde las 10, la mañana del domingo en la Argentina tendrá una constante siguiendo a Franco Colapinto por la 15ª fecha de la Fórmula 1 que se corre en el callejero de Madrid y tiene al británico Lando Norris en la pole.

El campeón del mundo se quedó con la primera posición de partida en una clasificación espectacular que el sábado volvió a destacar al argentino contra los muros. El Alpine de Colapinto fue el mejor de su escudería sobre un trazado donde no queda espacio para los yerros.

Hasta el propio piloto sudamericano reconoció que no esperaba semejante vuelta rápida, pero el manejo del número 43 queda a salvo cuando las condiciones de su auto son buenas.

De hecho, el monoplaza de la escudería francesa es el mejor detrás de los fantásticos de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull. También de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien sacó el orden número 14 para la largada.

Así parte la Fórmula 1 en el callejero de Madrid. Una grilla espectacular.

Para seguir atentos

Madring tiene diferentes condimentos: es la primera vez que se corre, se trata de un semipermanente y la presencia de los muros no permite errores de cálculos en casi ninguna curva.

La largada promete ser espectacular con el actual campeón compartiendo la primera fila con Kimi Antonelli, el niño maravilla que lidera la temporada y viene de consagrarse en Italia, su propia tierra.

Es más, la pole parecía que se iba para el piloto de la Flecha de Plata, pero en el último instante surgió el auto Papaya para marcar presente.

Max Verstappen de Red Bull será el tercero y Lewis Hamilton de Ferrari, el cuarto. No faltan condimentos para una carrera que en la previa se insinúa como una de las mejores del año y el desgaste de los neumáticos será clave en la estrategia de los equipos a lo largo de las 57 vueltas previstas.