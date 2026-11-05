Una camioneta Mercedes-Benz Sprinter cargada de verduras volcó este jueves 5 de noviembre por la mañana sobre la Ruta Provincial 7, a unos cinco kilómetros de Centenario. El vehículo era conducido por una joven que se dirigía desde Centenario hacia el Mercado Concentrador. La conductora está fuera de peligro y el tránsito permanece liberado en ambos carriles.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30, cuando, por motivos que deberán establecerse, la joven perdió el control de la utilitaria y terminó volcada sobre la banquina. La camioneta quedó en una posición complicada, con la parte delantera orientada hacia la barda.

Familiares trabajaron para recuperar las verduras y retirar el vehículo siniestrado de la banquina. Foto: Mejor Informado.

Personal policial intervino en el lugar y trabajó en las tareas para colocar nuevamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas. Esa maniobra se concretó cerca de las 6:30. Si bien el siniestro no obligó a interrumpir la circulación, durante la mañana continuaron los trabajos para retirar la mercadería y recuperar la unidad.

La familia trabaja para recuperar la mercadería

Tras el accidente, familiares de la conductora llegaron al lugar para colaborar con las tareas. Otra camioneta Sprinter de la misma familia se acercó para trasladar las verduras y evitar mayores pérdidas.

El retiro del vehículo accidentado presentaba dificultades debido a la posición en la que quedó después del vuelco. Hasta el momento, no habían conseguido una grúa que pudiera remolcarlo.

La camioneta quedó totalmente destruida. Foto: Mejor Informado.

Alberto, padre de la joven, contó que su hija se habría quedado dormida y que salió apurada para cumplir con su jornada laboral. Durante el trayecto perdió el control de la camioneta y protagonizó el vuelco.

El hombre confirmó que la conductora sufrió algunos golpes y heridas en la frente y en un pie, pero aseguró que se encontraba bien. "Mi hija está bien, no se ha lastimado mucho. Tenía una herida en la frente y en el pie. Gracias a Dios está bien", expresó. "Me preocupaba mi hija", agregó Alberto, aliviado por el estado de salud de la joven.