El español Carlos Alcaraz alzó por primera vez el ATP Finals al derrotar a Alexander Zverev en Turín. El murciano ratificó su gran regreso a las canchas del circuito profesional y se deshizo del actual número 1 del mundo en sets corridos, con parciales de 6-2 y 7-6 (9-7) en poco más de dos horas.

Su ausencia de cinco meses por una lesión en la muñeca de la mano derecha ya quedó en el pasado y, en el torneo que reune a los mejores ocho tenistas del mundo, fue paso a paso hasta la final ganando todos sus encuentros. Charly derrotó de manera consecutiva al estadounidense Tiafoe (8°) por 6-2 y 6-2, al ruso Daniil Medvedev (5°) por 6-2 y 6-4, al local Flavio Cobolli (6°) por 6-4 y 6-1, y ya en semis a Ben Shelton (4°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1).

Tercer español recibido de Maestro

Alcaraz venía de quedarse también con el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París, fijando una nueva marca de 14 victorias consecutivas en el circuito ATP, y con este logro se transformó en el tercer español en quedarse con el ATP Finals. Su nombre se suma al de Manuel Orante en 1976 y Alex Corretja en 1998. Su próximo objetivo será la Copa Davis con el equipo nacional, clasificado a los cuartos de final que comenzarán en Viena el próximo martes ante Austria.