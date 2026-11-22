Carlos Alcaraz ratificó su gran regreso a las canchas del circuito profesional alzando por primera vez el Máster de tenis en la ciudad italiana de Turín después de derrotar en la final al actual número 1 del mundo, Alexander Zverev, en sets corridos con parciales de 6-2 y 7-6 (9-7).

La tarea del español demandó poco más de dos horas bajo el techo del Inalpi Arena, contra un alemán que se vio superado por el juego del nacido en la ciudad de Murcia desde el primer game.

El impás de cinco meses por una lesión en la muñeca de la mano derecha que debió cumplir el nuevo campeón quedó en el pasado. En este cuadro contra los 8 mejores del año derrotó de manera consecutiva al francés Tiafoe (8°) por 6-2 y 6-2, al ruso Daniil Medvedev (5°) por 6-2 y 6-4, al local Flavio Cobolli (6°) por 6-4 y 6-1, y al estadounidense Ben Shelton (4°) por 3-6, 6-3 y 7-6 (1).

Venía de quedarse también con el ATP 500 de Viena y el Máster 1000 de París, fijando una nueva marca de 14 victorias consecutivas en el circuito ATP.

Tercer español recibido de Maestro

Alcaraz es el tercer español en quedarse con el Máster. Su nombre se suma al de Manuel Orante en 1976 y Alex Corretja en 1998.

Su próximo objetivo será la Copa Davis con el equipo nacional, clasificado a los cuartos de final que comenzarán en Viena el próximo martes ante Austria.