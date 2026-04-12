Tras varas semanas de ausencia, los integrantes de la Selección Argentina, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron convocados por sus clubes para volver a la acción este fin de semana en lo que se convierte en una muy buena noticia.

Lionel Scaloni atento a lo que se viva en España con el partido de Betis y en Inglaterra con el compromiso del Manchester United que podrían comenzar a darle minutos oficiales a dos protagonistas importantes de cara a la Copa del Mundo.

Lo Celso viene de un desgarro que lo sacó de las canchas desde febrero. Por eso su ausencia en la última doble fecha de la FIFA. El jugador surgido en Rosario Central ya se perdió la cita en Qatar por un infortunio y será esperado hasta último momento con el fin de que integre la lista definitiva de 26 nombres.

Giovani Lo Celso sufrió un desgarro en el mes de febrero. Vuelve a la convocatorias del Betis este domingo en España.

Martínez, por su parte, padeció una dolencia en el sóleo. Los últimos partidos de la Premier los vio desde la tribuna y eso también le impidió viajar en la última convocatoria.

Su nombre es clave para la última línea Albiceleste que se consagró con él, Cristian Romero y Otamendi en el título mundialista.

La mala

La mala noticia en cuanto a la Selección Argentino sigue siendo el estado de forma de Lautaro Martínez. El actual delantero del Inter había vuelta de un desgarro con un doble en el Calcio, pero se resintió y vuelve a estar ausente en la convocatoria del club italiano.

A tan poco del inicio en Estados Unidos, México y Canadá es uno de los temas seguidos de cerca por el cuerpo técnico que tiene en Julián Álvarez al gran referente ofensivo y analiza el tercer integrante de la lista en la posición de centro delantero, puja en la que ha sacado algo de ventaja Juan López del Palmeiras.