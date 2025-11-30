Se acabó la espera y Lisandro Martínez volvió a jugar al fútbol luego de casi 10 meses. El central de la Selección Argentina retornó a jugar ingresando como suplente en la victoria del Manchester United por 2-1 en su visita al Crystal Palace, por la fecha 13 de la Premier League. Además de la celebración de los Red Devils, que le dedicaron un posteo en redes sociales, significa una muy buena noticia para la Selección Argentina pensando en 2026.

Justamente este rival fue ante el que Martínez se lesionó la rodilla en febrero de este año. Licha, que este domingo ingresó a ocho minutos del final en reemplazo de Luke Shaw, se había roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lo que le demandó una cirugía y una larga recuperación. Luego de haber retornado a entrenar hace poco más de dos semanas e incluso pasar unos días en la concentración de la Selección Argentina en la última fecha FIFA, el zaguero volvió a pisar oficialmente el césped.

El objetivo de Martínez está muy claro y es volver de la mejor manera en el United para retomar su lugar en el once y, posteriormente, retornar a la albiceleste con en el Mundial 2026 en la mira. Todo indica que si se mantiene lejos de los problemas físicos volverá a ser citado por un Lionel Scaloni que lo tiene como una de sus debilidades y al que ya pensaba como compañero fijo de Cristian Romero antes de esta larga lesión que le quitó su lugar en el combinado nacional.

Dibu y sus atajadas en el 1-0 de Aston Villa

La jornada dominical tuvo otra importante participación argentina y fue la de Emiliano Martínez, que volvió a ser importante en un nuevo triunfo de los Villanos, esta vez por la mínima ante el colista Wolverhampton. El tanto del triunfo lo marcó Boubakar Kamara, un golazo desde afuera del área, sin embargo, el arquero argentino preservó muy bien la valla del conjunto de Birmingham, que sufrió antes de ponerse en ventaja.

Fueron cuatro las atajadas de Dibu para mantener invicta su valla, pero sin dudas la más espectacular se dio justo antes del entretiempo, cuando el encuentro todavía estaba 0-0. El marplatense se elevó y sacó su mano izquierda a puro reflejo para, con la ayuda del travesaño, evitar que el potente cabezazo de Yerson Mosquera se transformara en el 1-0 de Wolverhampton. Con los tres puntos de hoy, Aston Villa sigue sumando y está cuarto con 24 unidades, en puestos de clasificación a Champions League y a seis puntos del líder, Arsenal.