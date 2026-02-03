A poco menos de dos meses de la Finalissima, se confirmó una baja importante de un jugador de la Selección Argentina que podría dejarlo afuera del encuentro ante España: Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular que pone en duda su presencia el 27 de marzo en Qatar ante la Roja. Según informó su club, el Real Betis, el rosarino de 29 años tiene una lesión miotendinosa proximal, y si bien desde la institución no confirmaron plazos, se supo que estará sin jugar al menos seis semanas.

El club andaluz sacó un comunicado informando que lo de Lo Celso es una "lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho" que le apareció en el duelo de Europa League ante el PAOK el pasado 22 de enero, problema físico que lo obligó ser sustituido luego de apenas cinco minutos en el campo de juego. Esta lesión le demandaría al argentino al menos un mes y medio, pero su recuperación podría extenderse hasta los dos meses, lo que lo apartaría de la Finalissima.

Lo Celso disputó 4 partidos con la Selección en 2025 y marcó un gol.

Vale recordar que Lo Celso ya se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión muscular a pocos días del comienzo de la competencia. El bicampeón de América en 2021 y 2024 con Argentina dejó su marca en la anterior Finalissima ante Italia, disputada en 2022, cuando marcó el segundo tanto del 3-0 ante la Azzurra. El futbolista bético sigue siendo parte del plantel de Lionel Scaloni, aunque desde la conquista en Qatar perdió su lugar dentro del once y suele ser una alternativa desde el banco.

Además de Lo Celso, otro que se lesionó hace unos días fue Nicolás Tagliafico, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho la semana pasada, también en un encuentro de Europa League jugando para su equipo, el Olympique Lyon. No obstante, lo del lateral es una lesión mucho más sencilla y, de no tener complicaciones, será una fija para enfrentar a España.