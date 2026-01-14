Luego de perder a Ignacio Malcorra, que ya hizo su debut en Independiente, ahora Rosario Central enfrenta la posible baja de Alejo Véliz a pocos días de comenzar el Torneo Apertura. El goleador, cuyo pase pertenece al Tottenham, podría pasar al Bahía de Brasil luego de que el City Group ofertara 10 millones de dólares para comprar su pase. Si el club inglés acepta, deberá romper el préstamo con el Canalla al que todavía le quedan seis meses, para que el atacante se sume al elenco brasileño.

La noticia alertó al club rosarino, que luego de perder a Malcorra, una de sus figuras, daba por sentada la continuidad de un Véliz que llegó a préstamo por un año sin cláusula de repesca. Quedará en el futbolista, cuya intención sería quedarse en Central, hablar con el Tottenham para que no acepte la oferta y quedarse a disputar la Copa Libertadores con el club que lo vio nacer.

El Bahía también disputará la máxima competición de Sudamerica, pero a diferencia del Canalla debe disputar ante O’Higgins de Chile la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos. Recordemos que Véliz, de 22 años, aportó 5 goles en 16 presencias en los últimos seis meses, que lo vieron retornar junto a Ángel Di María y hacerse con el trofeo que la AFA le asignó al club rosarino por ser el mejor elenco de la Tabla Anual.