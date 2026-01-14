¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 14 de Enero, Neuquén, Argentina
Mercado de pases

Alerta en Rosario Central: el City Group podría llevarse a Alejo Véliz a Brasil

El Bahía de Brasil, con la intervención del grupo inversor, está gestionando para comprar el pase del delantero del Canalla al Tottenham y su salida podría concretarse antes del inicio del Torneo Apertura.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 12:33
Alejo Véliz podría dejar Rosario Central y marcharse al Bahía.

Luego de perder a Ignacio Malcorra, que ya hizo su debut en Independiente, ahora Rosario Central enfrenta la posible baja de Alejo Véliz a pocos días de comenzar el Torneo Apertura. El goleador, cuyo pase pertenece al Tottenham, podría pasar al Bahía de Brasil luego de que el City Group ofertara 10 millones de dólares para comprar su pase. Si el club inglés acepta, deberá romper el préstamo con el Canalla al que todavía le quedan seis meses, para que el atacante se sume al elenco brasileño.

La noticia alertó al club rosarino, que luego de perder a Malcorra, una de sus figuras, daba por sentada la continuidad de un Véliz que llegó a préstamo por un año sin cláusula de repesca. Quedará en el futbolista, cuya intención sería quedarse en Central, hablar con el Tottenham para que no acepte la oferta y quedarse a disputar la Copa Libertadores con el club que lo vio nacer.

El Bahía también disputará la máxima competición de Sudamerica, pero a diferencia del Canalla debe disputar ante O’Higgins de Chile la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos. Recordemos que Véliz, de 22 años, aportó 5 goles en 16 presencias en los últimos seis meses, que lo vieron retornar junto a Ángel Di María y hacerse con el trofeo que la AFA le asignó al club rosarino por ser el mejor elenco de la Tabla Anual.

