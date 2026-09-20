Luego de asegurar el tercer punto en la victoria de Argentina en la Copa Davis ante Turquía en Neuquén, los que brindaron testimonio en conferencia de prensa fueron Francisco Cerúndolo, que se alzó con dos victorias ante los turcos, y el capitán Javier Frana. Más allá de la alegría por el triunfo, tanto el jugador como el entrenador hablaron de una hipotética posibilidad de jugar de visitante en 2027 y que esto traiga complicaciones con la gira sudamericana, como pasó el la derrota ante Corea del Sur que obligó a revalidar la categoría.

En la conferencia de prensa posterior a su victoria ante Mert Alkaya por 6-1 y 6-0, tanto él como Frana fueron consultados al respecto y ambos trataron de dejar atrás lo sucedido en Seúl el pasado febrero: “Ahora estamos acá, los que estamos y tenemos que mirar para adelante. Lo que pasó, quedó atrás. Esperaremos el sorteo y luego se verá qué decisión toma el capitán”, dijo Cerúndolo, que fue uno de los grandes ausentes en esa serie que terminó con el equipo argentino perdiendo la posibilidad de ir por el cuadro más importante de la Copa Davis.

La presencia de Francisco Cerúndolo es vital para el equipo argentino de Copa Davis. (Foto: Anahí Cárdena - Mejor Informado)

“No me gusta hablar sobre supuestos. Esperaremos el sorteo y si tenemos que reunirnos, lo haremos. Todos ya sacamos nuestras conclusiones de lo que pasó”, comentó Frana, por su parte. Polonia, China e India, entre otras selecciones, podrían tocarle a la Albiceleste en 2027, por lo que subestimar ese desafío puede llevar a repetir las mismas circunstancias que se acaban de superar en el Ruca Che ante los turcos. El capitán necesita tener la posibilidad de armar para esa excursión a su mejor combinado, o al menos a algunos de los 10 integrantes que Argentina tiene hoy en el Top 100.