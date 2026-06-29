Sus campañas en fase de grupos y el orden del fixture llevaron a que Países Bajos y Marruecos choquen demasiado pronto en la Copa del Mundo 2026 y la eliminación directa entre ambos por los 16avos de final se jugará en la ciudad mexicana de Monterrey desde las 22 con transmisión de Mitre Patagonia FM, 90.5 desde una hora antes.

Los europeos hicieron todos los deberes previos: invictos y líderes de su Grupo F relegaron a Japón, Suecia y Túnez con un gran poder de gol: 10 y amplias variantes ofensivas entre las que se incluye el juego aéreo.

Para la formación de Ronald Koeman cabe el término de equipo completo y en la historia siempre está latente el reclamo por una actuación consagratoria en la máxima cita.

La pelota parada será una de las jugadas a tener en cuenta a favor de Países Bajos.

Los africanos tampoco defraudaron y avanzar como escolta de Brasil en el Grupo C no es algo como reprochar. Por su continuidad en los últimos tiempos y el estilo de juego que viene marcando su actual generación está señalado para ser la gran revelación en América del Norte después de una semifinal histórica en Qatar.

Bajo la conducción técnica de Mohamed Ouahbi, pero liderados dentro del campo de juego por el estupendo lateral derecho Hakimi, prometen una exigencia altísima para “La Naranja”.

Hakimi, el lateral derecho del PSG, es la gran figura de Marruecos y yuno de los mejores jugadores del Mundial 2026.

Alargue o penales

Si la paridad entre ambos se mantiene durante los 90 minutos, habrá alargue en Monterrey. Y si el tiempo extra tampoco rompe con el empate, el ganador se conocerá mediante la definición por penales que se convertirá en el próximo rival de Canadá después que uno de los países organizadores haya dejado en el camino a Sudáfrica en el comienzo de esta instancia eliminatoria.

Noche larga en la continuidad de los 16avos que se podrá seguir por Mitre Patagonia (90.5) del grupo Prima Multimedios.

Probables formaciones

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora de inicio: 22.

Árbitro: Wilton Sampaio, Brasil.

TV: DSports.

Estadio: Ciudad de Monterrey. Monterrey, México.