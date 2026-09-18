En el Estadio Presidente Perón, Racing recibe a Sarmiento desde las 21.15, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La Academia atraviesa una situación delicada y buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas que lo posicionan último, mientras que el Verde se volvió la sorpresa de la competencia; llega segundo en la Zona B y va por la punta.

La Academia atraviesa un momento complicado en el Clausura. Después de nueve fechas, suma apenas 5 puntos y viene de perder 2-1 ante Huracán. El equipo de Juan Pablo Vojvoda acumula solamente una victoria en el torneo, además de dos empates y seis derrotas. El último tramo del campeonato refleja las dificultades de Racing: en sus cuatro presentaciones más recientes consiguió apenas un empate y sufrió tres derrotas, con 4 goles a favor y 9 en contra.

Uno de los problemas está en la definición. Adrián “Maravilla” Martínez, habitual referencia ofensiva, lleva apenas un gol en el semestre, en un contexto en el que Racing necesita recuperar contundencia. Además, su DT: Juan Pablo Vojvoda, llega cuestionado y jugándose su últimas cartas en el cargo.

Por su parte Sarmiento, vive otra realidad. El conjunto de Junín llega al Cilindro con 16 puntos, ubicado en la parte alta de su zona. Viene de empatar 1-1 ante Belgrano, aunque antes había conseguido una importante racha positiva.

Juan Pablo Vojvoda, en lacuerda floja producto de los malos resultados.

El Verde ganó ante Independiente Rivadavia (2-1), Atlético Tucumán (2-1), Huracán (2-0), Estudiantes (2-0) y Estudiantes de Río Cuarto (2-0), aunque también perdió frente a Unión por 4-1. En sus últimos cuatro partidos del Clausura registra tres victorias, un empate y una derrota, con 8 goles convertidos y 5 recibidos.

El antecedente más reciente entre ambos fue por el Torneo Apertura 2026, el 10 de marzo, cuando igualaron 0-0 en Junin. jugaron 17 partidos oficiales desde 1981, con 9 victorias para Racing, 3 triunfos para Sarmiento y 5 empates.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gonzalo Escudero, Marcos Rojo, Mateo Martínez, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez, Matías Zaracho, Gastón Lodico, Ulises Ortegoza; Lautaro Díaz, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Presidente Perón. Avellaneda.