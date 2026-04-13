En una nueva visita a su ex equipo, Marcos Acuña fue insultado por todo el estadio de Racing en la previa al duelo entre la Academia y River por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. La relación entre el neuquino campeón del mundo y los simpatizantes del conjunto de Avellaneda se rompió cuando el Huevo optó por regresar de Europa al Millonario, obviando al club albiceleste.

El zapalino, quien se fotografió en instalaciones de Avellaneda en alguna licencia europea durante su paso por el Viejo Continente, quedó libre del Sevilla hace más de un año y decidió inclinarse por la propuesta que entonces le hizo llegar el propio Marcelo Gallardo. Luego, ni bien se dio su retorno a la Argentina para jugar en Núñez, apuntó contra el entonces presidente de Racing, Víctor Blanco, luego de que éste opinara sobre su llegada a River.

Con el paso de los partidos en el Monumental, la relación con el Muñeco tampoco terminó de la mejor manera en el camino del jugador hacia una nueva Copa del Mundo.

Acuña fue citado por Lionel Scaloni a la última ventana de la fecha FIFA y es uno de los nombres que pelea por llegar a la defensa del título entre los 26 de la lista final.

Silbidos permanentes

A los insultos en la previa al clásico, lo siguieron los silbidos cada vez que el futbolista tomó la pelota en alguna acción defensiva. Su marca fue clave en la acción que terminó en el primer gol del partido, el de Facundo Colidio cuando su equipo la pasaba mal ante la presión de los dirigidos por Gustavo Costas.