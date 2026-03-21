Cipolletti tuvo un mal arranque de temporada en el Federal A, pero hizo los deberes políticos al saltar al campo de juego de Atenas de Río Cuarto con una pancarta en apoyo a Claudio Tappia y Pablo Toviggino que afrontan ante la justicia una investigación por presunta evasión fiscal por parte de la AFA.

Como consecuencia del accionar de la Justicia, los máximos directivos del fútbol argentino debieron declarar a principios de mes, lo que motivó un paro general de las acciones oficiales en señal de apoyo.

Como el Federal A todavía no encontraba en disputa en ese momento, la fecha inaugural de la categoría fue el escenario para “cumplir con la tarea”.

Así fue como el nuevo equipo Albinegro se formó en el pleno campo de juego de Atenas y desplegó la bandera que decía: “Tapia-Toviggino no están solos, el fútbol de todo el interior los respalda”.

Junto al escudo del club anfitrión del partido del viernes por la noche, el gesto responde a una acción colectiva que será repetida a lo largo del país en este primer capítulo, pero que tuvo a los protagonistas del duelo de la zona 3 como inaugurales.

Mal primer paso

En lo deportivo, Cipo perdió 3 a 1 bajo el interinato de Alejandro Barbona, mientras se aguarda la confirmación del nuevo cuerpo técnico que tendrá el primer equipo rionegrino.

Los cipoleños volverán a presentarse el domingo, cuando sean locales de San Martín de Mendoza en una Visera que espera por un gran marco de público.