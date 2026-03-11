El Club Cipolletti confirmó este miércoles por la tarde que Daniel “Chango” Cravero dejó de ser el director técnico del primer equipo, a pocos días del inicio del Torneo Federal A 2026.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la institución y generó sorpresa en el ambiente del fútbol regional, ya que el entrenador se encontraba al frente de la pretemporada del Capataz y se preparaba para iniciar su segundo año consecutivo en el cargo.

La salida se produce a nueve días del debut del Albinegro, que será el viernes 20 de marzo frente a Atenas de Río Cuarto, en condición de visitante.

Conferencia de prensa para explicar la salida

Tras el anuncio, el club informó que se realizará una conferencia de prensa este miércoles a las 19:30 para brindar detalles sobre la situación.

Quién dará explicaciones

El encargado de la presentación será Marcelo Bastías, responsable del fútbol profesional de Cipolletti, quien hablará en la sede del club ubicada sobre calle Mengelle.

Se espera que durante ese encuentro se aclaren los motivos de la salida de Cravero y el plan inmediato del club de cara al inicio del campeonato.

Las incógnitas que se abren en el Capataz

La salida del entrenador deja varias preguntas abiertas en el plantel y en el entorno del club.

Entre los principales interrogantes aparecen:

Los motivos de la desvinculación de Daniel Cravero.

Quién dirigirá al equipo en el inicio del Federal A.

Si habrá un entrenador interino o un reemplazo definitivo.

El equipo venía trabajando con normalidad en la pretemporada 2026, por lo que la decisión sorprendió a hinchas y seguidores del fútbol regional.

Lo que viene para Cipolletti

El Club Cipolletti iniciará su participación en el torneo el viernes 20 de marzo, cuando visite a Atenas de Río Cuarto.

El partido marcará el comienzo del camino del Albinegro en una nueva temporada del Federal A, una de las competencias más exigentes del ascenso argentino.