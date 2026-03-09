A menos de dos semanas para el inicio de la competencia el debut de Cipolletti en el Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación Fútbol Argentino, sufrió modificaciones. Si bien la fecha estipulada era el domingo 22 de marzo, el partido ante Atenas de Río Cuarto, se jugará el viernes 20 debido a la programación del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Desde AFA)ya se programó, también en el Imperio del Sur cordobés, el cotejo entre Estudiantes de Río Cuarto y River Plate por una jornada del torneo de primera división. El partido se anunció se jugará el domingo 22 a las 17.45 en el marco de la duodécima (12º) fecha entre los del sur de Córdoba y el Millonario.

El COSEDEPRO (Consejo de Seguridad Deportiva Provincial), dependiente del Ministerio de Seguridad de Córdoba, le informó a la dirigencia "Griega" que el partido tendrá que cambiar de día, porque el operativo policial se centrará en el partido de la Liga Profesional que tendrá por escenario en el Antonio Candini, el estadio de Estudiantes de Río Cuarto. Y así ocurrió se jugará el viernes, en principio en un horario de inicio del encuentro que sería a las 20 o 20.30 en el estadio 9 de Julio, cancha del Griego, que está ubicado sobre la avenida Guillermo Marconi al 399 en el Imperio del Sur.

Último partido de la temporada pasada ante Kimberley de Mar del Plata. Foto: Luis Alberto Amaolo

No es la primera vez que los albinegros no arrancarán el certamen con el resto de los equipos. Ya ocurrió en 2024, el conjunto rionegrino también debió modificar el día de su estreno y terminó debutando el viernes 22 de marzo de aquel año. En aquella oportunidad el cambio se produjo porque Alvarado jugaba el clásico marplatense frente a Aldosivi el sábado por la Primera Nacional y el domingo no hubo fútbol por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.