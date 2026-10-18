Cipolletti tiene una cita con la historia a las 15.30 en Mar del Plata por la semifinal revancha del Torneo Federal A 2026 ante Alvarado, que lo tiene en ventaja por el 1 a 0 en La Visera.

El salteño Gustavo Benítes será el juez de un partido decisivo, un dato para nada menor tratándose del ascenso argentino, aunque en la previa su designación no provocó quejas por parte de ninguno de los dos equipos.

Como si el contexto deportivo ya no resultara suficiente, el escenario será nada menos que el estadio mundialista José María Minella, a la espera de refacciones edilicias, pero con toda la historia en sus tribunas.

La mala para el Albinegro en la previa es que la ventaja deportiva está del lado del Torito. Más allá de definir de local, el conjunto marplatense avanzará ganando por cualquier resultado por el beneficio de una mejor clasificación en el Nonagonal previo.

La formación de Fabián Enríquez deberá, de mínima, empatar en la Costa Atlántica para traerse el boleto de finalista y esperar en cancha neutral por San Martín de Formosa y Olimpo que a la misma hora se enfrentarán en el Norte argentino después del 1 a 1 en Bahía Blanca.

El esquema visitante

Cipo viajó desde la Patagonia el viernes por la noche en micro sin confirmar el 11 titular. Sabe que no podrá contar con el delantero Federico Acevedo por su expulsión en La Visera y podría imponerse un cambio de esquema.

La variante estaría en el fondo con la inclusión de Nicolás Trejo, pero manteniendo a Yago Piro como un tercer central. Una línea de 5 con laterales buene recorrido ofensivo y sólo con Nicolás Peralta como referente ofensivo. Así, Nahuel Luna se mantendría en el banco de suplentes como una variante durante el partido.

Nicolás Peralta, referencia ofensiva y goleador de Cipolletti en la temporada del Torneo Federal A 2026. Foto Luis Amaolo.

Por el lado de Alvarado, su técnico Pablo Martel, deberá reemplazar obligatoriamente al central Facundo Centurión, quien también vio la roja en el primer partido de la serie. Además, el delantero Germán Sosa también deberá purgar un encuentro de suspensión.

Probables formaciones

Cipolletti:

Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Nicolás Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Alvarado:

Emanuel Bilbao; Tomás Berra, Alan Robledo, Lucas Monzón, Agustín Aleo; Franco Malagueño, Nery Leyes, Sebastián Jaurena, Diego Becker; Guillermo Sánchez, Oscar Benítez. DT: Pablo Martel.

Datos del partido Alvarado - Cipolletti

Hora de inicio:

15.30.

Árbitro:

Gustavo Benites

Estadio:

José María Minella, Mar del Plata.