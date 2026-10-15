Diferentes sectores de la hincha albinegra se están organizando para concretar una gran despedida al plantel del Club Cipolletti que el viernes por la noche partirá a Mar del Plata en búsqueda de la gran final del Torneo Federal A 2026.

Tras el 1 a 0 en casa contra Alvarado, el conjunto que dirige Fabián Enríquez deberá ir a la Costa Atlántica a defender la ventaja, sabiendo que la derrota por cualquier resultado lo deja eliminado por la mejor clasificación previa de su rival en el Nonagonal.

Con la ilusión por las nubes, sus hinchas arman una gran fiesta despedida desde la sede del club, específicamente desde La Visera que el micro estará apostado por calle O’ Higgins cargando la utilería.

Luego de una idea en que los cipoleños coparon La Visera, para la revancha en Mar del Plata no podrán ingresar al Mundialista.

Desde la directiva ya tomaron nota y no se descarta abrir el estadio, en principio la zona de plateas, para evitar un corte de calle por la multitud. Además, la Polcía tendrá que estar muy atenta para no repetir lo vivido en marzo de esta misma temporada, cuando el enfrentamiento de facciones terminó con persons apuñaladas sobre el portón de la popular.

Poco más de 6 meses más tarde, el contexto interno de las tribunas cipoleñas es diferente porque la facción reconocida como "Los Innombrables" quedó prácticamente disuelta como consecuencia de los prontuarios frondozos de sus líderes. Desde hace un tiempo, el únco sector quedó individualizado en el estadio fue el de "La 69".

Sin visitantes

Por disposición del Consejo Federal, al José María Minella sólo podrá ingresar público local para el partido revancha de la semifinal que está confimado para el domingo a las 15.30.

La dirigencia visitante tendrá un lugar especial para seguir las alternativas, pero pese a la magnitud del estadio no habrá tribunas destinadas a los rionegrinos.

Sí se permitirá presencia de las dos hinchadas para la gran final, en cancha neutral. Aunque las confirmaciones oficiales están lejos de producirse, uno de los posibles destinos para la gran definición es Córdoba Capital.

El ganador de Cipolletti y Alvarado se estará cruzando con el vencedor de la llave entre San Martín de Formosa y Olimpo que empataron en la ida 1 a 1 en Bahía Blanca.