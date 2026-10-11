Cipolletti está listo para afrontar los primeros 90 minutos de la semifinal del Torneo Argentino A 2026 ante Alvarado de Mar del Plata en La Visera desde las 15.30 con arbitraje del cordobés Fernando Rekers.

El conjunto albinegro llega después de borrar del campo de juego a Sol de América de Formosa (6 a 1) en este mismo escenario que a la hora del inicio promete un lleno total en las tribunas.

Ni la lluvia de toda la semana previa ha disminuido la expectativa de un partido grande, enorme para la historia de un club que sueña con el ascenso a la Primera Nacional en el año de su Centenario.

Fabián Henríquez, el técnico de un Cipolletti que llega en un gran momento a la semifinal del Torneo Federal A 2026. Foto Sitio Albinegro.

Los 6 goles del último partido ilusionan, aunque la tarde no será sencilla ante un rival que el Capataz ya conoce por el paso de ambos en el Nonagonal previo. En ese partido, el Albinegro impuso condiciones y el 1 a 0 final hasta sonó corto.

Pero lo de hoy será una historia diferente, sabiendo que la definición se vivirá en una semana en Mar del Plata, nada menos que en el Mundialista José María Minella.

Un mano a mano de 180 minutos que comienza en Río Negro con un dueño de casa encumbrado detrás de un esquema tradicional, con enganche y dos delanteros para ir al frente.

Probables formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro o Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Henríquez.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión, Cristian Gorgerino; Milton Olego, Tomás Federico, Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez; Matías Pérez, Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Hora de inicio: 15.30

Árbitro: Fernando Rekers, Córdoba.

Estadio: La Visera, Cipolletti. Río Negro.

TV: AFA Play, Stream.