Cipolletti vivió una semana movida después de la goleada ante Sol de América porque la lluvia condicionó los espacios de entrenamiento del plantel y la dirigencia recibió diferentes inspecciones a las instalaciones de La Visera que el domingo sufrió el desprendimiento de un escalón de cemento.

Cuatro hinchas albinegros cayeron al vació desde la popular Norte, la que da espaldas al pasaje Kleppe, en la previa al compromiso de los cuartos de final y dos de ellos aún permanecen internados con heridas de diferente consideración.

El sector de la popular de donde se desprendió un escalón en la previa al partido contra Sol de América.

Sin embargo, y luego de concretar trabajos, Cipo recibió el visto bueno para habilitar toda su capacidad y puso a la venta las entradas con diferentes valores en la secretaría de la calle Mengelle de 8 a 20 jueves y viernes. Sábado de 9 a 19 y el domingo desde las 10 en las boleterías de calle O' Higgins.

De cara a la semifinal de ida contra los marplatenses, que se jugará el domingo desde las 15.30 con arbitraje del cordobés Fernando Rekers, la subcomisión rionegrina dispuso que el nuevo valor de la popular se mantenga en $45.000, pero esta vez no habrá un adicional para el canje de socios. Jubilados y menores de 12 años abonarán $25.0000.

En el cruce contra los formoseños, aquellos hinchas que presentaron su carnet al día, además, desembolsaron $20.000 por el canje.

En planteas, el ticket tiene un valor de $60.000 por persona y vuelven los descuentos para menores que, ahora, pagarán $40.000. Una brecha que tampoco se había aplicado en el compromiso pasado.

El equipo

En lo futbolístico, el Albinegro se vio obligado a moverse toda la semana bajo techo por el mal estado de los campos de juego en la región como consecuencia de las lluvias.

El técnico Fabián Henríquez quedó muy conforme con el rendimiento del equipo ante Sol de América y no se esperan modificaciones. Sin embargo, en defensa ya cumplió la suspensión Nicolás Trejo y podría meterse como lateral derecho en lugar de Yago Piro, aunque el rendimiento del ex capitán fue muy bueno.

Con la necesidad de salir a abrir la serie, lo más probable es que el DT local mantenga al tridente ofensivo: Leandro Vella, Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

De esta manera, la probable de Cipolletti para recibir a Alvarado por las semifinales de la división de ascenso sería con: Facundo Crespo, Trejo o Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Vella; Peralta y Acevedo.