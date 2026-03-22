Finalmente, y luego de un par de semanas, Cipolletti confirmó a Fabián Enriquez como el sucesor de Daniel Cravero en la presente temporada del Federal A que comenzó muy mal para el club ya que perdió en el arranque con Atenas de Río Cuarto 3 a 1 y sus hinchadas desataron una batalla campal por las calles en la previa.

El ex ayudante de campo del Chango tomará las riendas del Albinegro acompañado de un cuerpo técnico totalmente renovado.

Esto sí que sorprende por parte de la subcomisión de fútbol porque la enfermedad coronaria sólo había apartado de funciones al ex mediocampista central. Sin embargo, ante la prescripción médica a Cravero, Marcelo Bastías y su grupo de colaboradores armaron una renovación total.

Mario Valenzuela como ayudante de campo, Cristian Bravo en la preparación física y César cruz como entrenador de arqueros completan el cuerpo técnico que ya asumió y debutará el domingo como local ante San martín de Mendoza por la 2ª fecha de la zona 3 en el Federal A 2026.

Enríquez ya había estado en Cipo durante el 2025. Entonces había arribado como ayudante de Cravero, pero ahora se lanzará a la aventura como principal y con un plantel ya confeccionado.

Conocedor de la categoría y de la zona por anteriores experiencias, representa toda una incógnita y una gran apuesta por parte del club en el año de su centenario.

Vuelta de página

El plantel regresó el sábado desde Córdoba y comenzará la semana con presentaciones varias a iniciando un nuevo ciclo.

Los jugadores ya venían esperando este momento porque siempre se informó que la continuidad del ex cuerpo técnico iba a ser sólo hasta el primer partido del campeonato.