Todo listo para la multitudinaria caravana de hinchas que viajarán desde Cipolletti a San Francisco, Córdoba, para presenciar la final del Torneo Federal 2026 ante San Martín de Formosa.

El partido será el domingo a las 15 en la cancha de Sportivo de la ciudad sede del gran evento y el grueso de la parcialidad partirá finalmente el sábado a las 12 desde el Predio ubicado en calle Rivadavia, casi esquina con Pacheco.

El mal estado de las rutas hacen el viaje más lento de lo previsto y para evitar complicaciones en el arribo de la delegación a la lejana ciudad asignada, se decidió adelantar la partida un par de horas.

A los simpatizantes albinegros que ya agotaron los 20 colectivos dispuestos por la institución se les pide que estén en el ex predio de la Fiesta Nacional de la Actividad Física al mediodía.

En fila comenzarán a recorrer los poco más de 1200 kilómetros de distancia a partir de las 13 con la intención primaria de no detenerse en ningún lugar. Por eso se dará prioridad en los sanitarios a bordo para las damas y se solicita que todos preparen sus viandas de comida y bebidas no alcohólicas.

El micro del plantel de Cipolletti ya partió hacia Córdoba. Los más de 20 que llenaron los hinchas lo harán el sábado por la tarde.

Por sorteo, Cipolletti fue designado local por lo que ocupará la tribuna cabecera que da a espaldas a la Ruta Nacional 19, donde habrá espacio para estacionar los colectivos y los autos particulares que arriben con público rionegrino.

Tribuna segura

El operativo y la logística de la final está a cargo del Consejo Federal, la Policía de Córdoba implementará el sistema de Tribuna Segura por lo que todos los visitantes deberán presentar DNI físico o en la aplicación Mi Argentina para ser auditados en los controles previos.

Desde la dirigencia albinegra se solicita que el ingreso al estadio cordobés sea lo más temprano posible, evitando las reuniones previas en las calles de San Francisco para no sufrir contratiempos.

Además, para los que queden en la ciudad, en La Visera se colocará una pantalla gigante para seguir en directo todas las acciones del partido. La subcomisión de básquet del club coordinará la logística y se habilitarán las cantinas del estadio.