La Asociación Argentina de Tenis (AAT) comunicó que Paola Suárez será la nueva capitana de la selección Argentina de Tenis en la Billie Jean King Cup. La ex tenista número 1 en dobles y 9na en la WTA, estará acompañada con Mariano Hood, quien supo ganar la Davis junto a Daniel Orsanic.

La nueva capitana tiene pergaminos dentro del tenis que la justifican para estar frente al seleccionado femenino. Además de integrar el equipo en la ex Fed Cup, logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini, y acumuló 44 títulos en su carrera, donde se destacan 8 Grand Slam en dobles: 4 Roland Garros, tres Us Open, y un Australian Open. En singles, llegó al puesto 9, y ganó 4 títulos WTA.

En el Cuerpo Técnico estará acompañada por Mariano Hood como Sub capitán. El nacido en Cipolletti integró el equipo junto a Daniel Orsanic, en el ganaron la Copa Davis 2016 en Zagreb.

“Lo pensé bien, lo charlé con amigos y hasta con mi propio hijo, que fue el que me terminó convenciendo de que dijera que sí. Será una etapa totalmente diferente a la de jugadora, ahora asumo otras responsabilidades pero a la vez es algo muy lindo que pueda transmitirle a las chicas mis vivencias y afrontar juntas todos los desafíos que nos van a venir. Van a haber aciertos y errores y estoy dispuesta a afrontarlo. Creo que se da en un momento idóneo de mi vida “expresó la nueva capitana, quien remplaza a Mercedes Paz.

Por su parte Agustín Calleri, presidente de la AAT, sostuvo que “Estamos muy contentos de poder contar con Paola en este nuevo proyecto, porque fue una excelente jugadora, con un recorrido excepcional en el circuito internacional y que le va a poder sumar mucho a las jugadoras argentinas transmitiendo su experiencia desde otro lado”.

El primer objetivo de Suarez será el regresar al Grupo mundial, para ello jugará el Grupo Américas 1, que se disputará el 6 de abril con sede a confirmar, y donde se enfrentará a potencias como Brasil, México y Colombia.