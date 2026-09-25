El callejero de la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, pone a prueba nuevamente a Franco Colapinto por la 15ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que lo tiene en un momento ascendente con Alpine, pero aún no tan “consistente”.

De esa manera calificó el argentino su andar por el callejero euroasiático, después de haber terminado la segunda práctica de la primera jornada 11°, marcando una evolución del auto, pero que dejó tarea en el equipo para la primera noche de la preparación.

En la madrugada sudamericana llegará el tiempo de probar los cambios por última vez (5.30), previo a la clasificación que está prevista para las 10 de la Argentina.

Alpine suele entregar buenas respuestas desde el primero al segundo día en cada fin de semana de competencia y es por eso que hay optimismo en el grupo que sigue al número 43 por todo el mundo.

Las entradas a las curvas fue el déficit más notable que señaló el bonaerense al cabo de las 23 vueltas que dio en la jornada del jueves, apuntando a sumar puntos nuevamente después de haber terminado 7° en Madrid.

Las entradas a las curvas fue lo que más sufrió el Alpine de Franco Colapinto en el primer día en Azerbaiyán.

Russell, el candidato

Por lo vivido en las primeras vueltas sobre el circuito, el Mercedes Benz de George Russell fue el que marcó el norte para todos los equipos.

El inglés fue el más veloz en los dos intentos del día del estreno y terminó escoltado por su compañero y líder del campeonato. Kimi Antonelli, el italiano que viene de imponerse consecutivamente en Imola y en el Madring es una de las principales atracciones para los fanáticos.

Completando las primeras tres posiciones transitorias aparece la figura del neerlandés, Max Verstappen, aunque todavía sin un Red Bull como para poner en peligro a las Flechas de Plata que se encaminan hacia una cómoda consagración en la Copa de Constructores.