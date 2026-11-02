Este lunes se levanta el telón de la cita más importante, a nivel selecciones, del mundo del pádel. La temporada entra esta semana en otra dimensión y el Mundial se apodera del centro de la escena para poner frente a frente a los mejores jugadores del planeta.

En Qatar se reunirán los 32 mejores equipos y la selección argentina buscará defender la corona que conquistó en 2024, cuando se impuso a España en la cita que también se desarrolló en Qatar. Toda la competencia será televisada por Disney+.

Doha, el centro del pádel mundial

En esta oportunidad será Doha el centro de atención del pádel mundial, donde se buscará uno de los títulos más preciados en un formato muy diferente al habitual durante la temporada. España y Argentina son las selecciones favoritas tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Comienza el Mundial de pádel en Qatar: la selección argentina defiende la corona

La competencia que arranca este lunes se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre, la fecha en la que se disputarán las finales en el Khalifa International Tennis and Squash Complex de la capital catarí.

El calendario del torneo

Lunes, martes y miércoles: etapa de grupos.

Jueves: cuartos de final.

Viernes: semifinales.

Sábado: finales que coronarán a los nuevos campeones del mundo.

Argentina y España, los grandes candidatos

Si bien hay muchos países que desarrollaron la actividad y sumaron jugadores talentosos, los grandes candidatos a quedarse con el centro son la selección argentina, con Agustín Tapia y Federico Chingotto a la cabeza, y España, que tiene como estandartes a Arturo Coello y Alejandro Galán.

Si bien el conjunto nacional defiende el título, enfrente tendrá a un equipo español que pretende cortar la distancia en el ranking histórico. La selección argentina tiene 12 coronas y España 4.

La rama femenina

En la rama femenina España domina la escena y se quedó con la corona en 2024, algo que pretende repetir en 2026 con jugadoras como Ari Sánchez, Paula Josemaría, Claudia Fernández, Bea González y Gemma Triay.

En el equipo argentino pretenden romper con ese dominio con Delfina Brea, Claudia Jensen, Aránzazu Osoro y Virginia Riera.

Los grupos femeninos

Grupo A: España, Brasil, Alemania y Gran Bretaña.

Grupo B: Argentina, Francia, Chile y Bélgica.

Grupo C: Italia, Suecia, Egipto e Indonesia.

Grupo D: Portugal, Países Bajos, Estados Unidos y Paraguay.

Los grupos masculinos

Grupo A: Argentina, Francia, Australia y Países Bajos.

Grupo B: España, Emiratos Árabes, Suecia y Paraguay.

Grupo C: Portugal, Chile, Qatar y Alemania.

Grupo D: Italia, Brasil, Estados Unidos y México.

El programa del lunes

Pista Central

A las 08, hora de la Argentina: Francia vs. Bélgica (femenino).

A las 12: Portugal vs. Qatar (masculino).

Grand Stand 1

A las 8: Brasil vs. Gran Bretaña (femenino).

A las 12: Brasil vs. México (masculino).

Grand Stand 2

A las 8: Argentina vs. Chile (femenino).

A las 12: España vs. Suecia (masculino).

Cancha 5

A las 8: España vs. Alemania (femenino).

A las 12: Argentina vs. Australia (masculino).

Cancha 6

A las 8: Italia vs. Egipto (femenino).

A las 12: Emiratos Árabes vs. Paraguay (masculino).

Cancha 7

A las 8: Portugal vs. Estados Unidos (femenino).

A las 12: Chile vs. Alemania (masculino).

Cancha 8

A las 8: Suecia vs. Indonesia (femenino).

A las 12: Italia vs. Estados Unidos (masculino).

Cancha 13