Identidad, antecedentes y restricciones: así funcionará Tribuna Segura en el operativo de la Copa Davis

Neuquén sumará el programa Tribuna Segura al operativo previsto para la Copa Davis en el estadio Ruca Che. La herramienta permitirá verificar la identidad de quienes lleguen al predio y detectar posibles restricciones antes de que accedan a las tribunas.

El procedimiento estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén. Los agentes que participarán de los controles recibieron capacitaciónes para utilizar el sistema y coordinar las verificaciones durante el ingreso del público.

El Ruca Che será escenario de la serie entre Argentina y Turquía durante este fin de semana.

Tribuna Segura permite consultar varias bases de datos

La herramienta cruza los datos de cada persona con distintas bases de información. El primer control se realiza mediante el RENAPER, que permite confirmar la identidad del asistente.

El sistema también consulta el SISEF para detectar derechos de admisión o prohibiciones de ingreso. A su vez, el SISCOP permite identificar si existe algún pedido de captura policial vigente.

Otro de los registros incorporados corresponde al Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos. La consulta se realiza de acuerdo con las restricciones que establece la normativa vigente.

La aplicación de este sistema agrega una instancia de verificación antes del ingreso. Los controles estarán integrados al dispositivo preparado para la llegada de los espectadores a uno de los principales eventos deportivos del fin de semana en Neuquén.

El público tendrá que pasar varios controles antes de entrar

La primera jornada de la Copa Davis comenzará este sábado 19 de septiembre en el Ruca Che. Las puertas del estadio abrirán a las 10.30 y el primer partido está previsto para las 12.

La organización recomendó llegar con tiempo para evitar demoras. Una vez iniciado cada encuentro, los espectadores deberán permanecer en sus lugares y no podrán desplazarse libremente por las tribunas.

Los accesos también tendrán controles sobre los objetos que pueden ingresar al estadio. La lista incluye armas de fuego, armas blancas, elementos cortopunzantes, pirotecnia, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, alimentos, conservadoras y bolsos de más de 40 por 50 centímetros.

La serie entre Argentina y Turquía continuará el domingo 20 de septiembre. La competencia marcará la primera presentación de la Copa Davis en la provincia de Neuquén y concentrará durante dos jornadas la atención de aficionados del Alto Valle y de distintos puntos de la región norte de la Patagonia.