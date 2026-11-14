La 2ª edición de la Copa Potrero “Sergio Kun Agüero” se puso en marcha en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires con 40 equipos integrados por mayores de 18 años. En este certamen se mezclan diferentes historias.

Stephane Abouem es un camerunés nacido en el año 2000 que le tocó quedar libre en el último mercado de pases y para no quedar sin actividad futbolística se sumó a un certamen de Northchamp.

Los 350.000 dólares en premio que el campeón del certamen televisado por ESPN embolsa al final del calendario se han convertido en un imán de desconocidos y viejos futbolistas de la primera división que además son difundidos por las redes sociales del Kun Agüero.

El caso más resonante es el de Mauro Zárate que defiende los colores de La Crema, pero también surgen otros nombres como Leonel Vangioni y Ever Banegas (Argentina Streamers), Mariano Pavone, el mundialista José María Basanta y César Delgado en La Farma, Néstor Ortigoza en BG Sports y el Laucha Cristian Luchetti junto al “Pichi” Cristian Erbes en Operación Panda.

Más allá del dinero en juego, el torneo 7 vs 7 es una gran vidriera para los futbolistas en el rango de los 20 y 30 años de edad como para reinsertarse en el fútbol profesional en 2027.

Seleccionado

Abouem participó de un selectivo del certamen de Northchamp y se ganó un puesto en la lista de definitiva, recién ahí llegó a la pantalla de la señal internacional.

Justamente, en diálogo con el periodista, el africano resumió su inclusión en el certamen que arrancó con gran repercusión en medio de la fecha FIFA.

“Soy defensor central, jugador de fútbol profesional y hace tres meses que nos venimos preparando para esto. En enero voy a cumplir 27 años y gané mi lugar para sumarme al torneo”, resumió el joven en un prolijo español.