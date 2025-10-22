El Kun Agüero se apoderó del fútbol sudamericano: goles, análisis y reacciones en vivo

Sergio “El Kun” Agüero no para de reinventarse. Tras colgar los botines, el exdelantero argentino continúa dejando su huella en el mundo del fútbol, pero ahora desde una pantalla: el “Kun” llegó a un acuerdo con Conmebol para transmitir y comentar los torneos continentales de América del Sur en su canal de streaming Slakuntv a través de Twitch.

La alianza incluye los derechos exclusivos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025 para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, y permitirá a Agüero reaccionar, analizar y compartir sus opiniones en tiempo real junto a invitados especializados en deportes.

Desde la Conmebol destacaron que este acuerdo forma parte de un plan para “acercar el fútbol sudamericano a un público cada vez más amplio”, adaptando la experiencia a las nuevas generaciones y consolidando la presencia digital del organismo.

“Estamos explorando nuevas formas de conectar con las audiencias. Esta colaboración con El Kun nos permite compartir la pasión de nuestras competiciones con millones de jóvenes fanáticos digitales”, explicó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

Por su parte, Agüero expresó su entusiasmo por el proyecto: “Estoy muy contento de formar parte de esta iniciativa. El fútbol sudamericano tiene una pasión única, y poder compartirla con millones de fans a través de nuevas plataformas me da mucha satisfacción”.

Con más de tres millones de seguidores en Twitch, el “Kun” llevará goles, jugadas y momentos clave de los torneos directamente a los fanáticos, ofreciendo un puente único entre el fútbol tradicional y la audiencia digital, en una experiencia casi en tiempo real que promete revolucionar la manera de vivir el fútbol continental.