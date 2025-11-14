La Copa Potrero 2025 se jugará entre el 14 y el 23 de noviembre, convocando a 40 equipos de todo el país para disputar un campeonato de fútbol 7 organizado por Sergio “Kun” Agüero. El evento promete más de 100 partidos con un formato que recuerda a un mundial, y contará con la presencia de reconocidas figuras del fútbol.

El torneo estará dividido en 8 grupos de cinco equipos cada uno. Los encuentros se disputarán con dos tiempos de 20 minutos y un descanso de 5 minutos en el medio, bajo la modalidad 7 vs. 7. En las semifinales y la final, la duración se extenderá a dos mitades de 25 minutos, aumentando la exigencia y el espectáculo.

Entre las estrellas confirmadas para el certamen se encuentran Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema), Gonzalo Bergessio (GB Sports) y Carlos Tevez (Fuerte Apache). También participarán Pablo Mouche y Santiago Silva (Alejo FC), Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala), Augusto Fernández, Leonardo Ulloa y Rubens Sambueza (Área Sport).

Además, estarán presentes Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda), junto a Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC), entre otros destacados jugadores que aportarán nivel y experiencia.

Los encuentros de la Copa Potrero se podrán seguir en vivo a través del Plan Premium de Disney+, que incluye la señal deportiva ESPN. También se transmitirán por el canal de YouTube de ESPN Fans, facilitando el acceso a los fanáticos.

Respecto a las reglas, cada equipo podrá realizar hasta siete cambios por tiempo y los jugadores sustituidos podrán regresar al campo. No se permitirán modificaciones durante el tiempo adicional y la línea del offside se aplicará en los últimos tres cuartos de cancha.

Todo listo para el inicio de la Copa Potrero 2025

En caso de empate en la fase de grupos, se definirá la victoria con una tanda de tres penales, con un único pateador por equipo. El ganador sumará tres puntos y el perdedor uno. Los primeros de grupo avanzarán directamente a octavos, mientras que los segundos y terceros disputarán un repechaje antes de la fase eliminatoria.

Las sanciones establecen que tres tarjetas amarillas o una doble amarilla implican una suspensión de un partido, mientras que una roja directa conlleva tres fechas de suspensión. Las peleas podrían derivar en la expulsión del equipo. Cabe destacar que las tarjetas amarillas se limpian al comenzar la segunda fase.

La Copa Potrero 2025 se perfila como una cita imperdible para los amantes del fútbol 7, combinando el talento de figuras reconocidas con la pasión de equipos de todo el país, en un torneo que promete intensidad y gran espectáculo durante diez días.