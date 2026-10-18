Belgrano y River Plate se enfrentarán por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El encuentro tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 20.15, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

El duelo presenta a dos equipos con objetivos diferentes: el conjunto cordobés atraviesa un gran momento y busca acercarse a la cima de su zona, mientras que el Millonario necesita volver al triunfo para mejorar su posición y afirmarse en la pelea por los playoffs.

El Pirata llega en alza, ubicado en el segundo puesto de su zona con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas en sus primeras 12 presentaciones. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski viene de conseguir tres triunfos consecutivos ante Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Racing. La victoria en el clásico cordobés y el reciente éxito frente a la Academia fortalecieron la confianza de un equipo que se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato.

Montiel viene de marcar en Junin y sacar un punto

Con orden defensivo, intensidad y futbolistas de experiencia en la zona ofensiva, Belgrano intentará aprovechar el respaldo de su gente para sumar tres puntos fundamentales. Un triunfo le permitiría seguir prendido en la lucha por el liderazgo y consolidar su candidatura a la clasificación.

Por su parte, el Millonario afronta una visita exigente y con la obligación de mejorar su presente en el torneo. El equipo conducido interinamente por Leonardo Ponzio se encuentra noveno, con 17 unidades, luego de 12 partidos disputados. En su última presentación empató 1-1 frente a Sarmiento en Junín, un resultado que complicó sus aspiraciones de escalar posiciones. Por eso, el encuentro en Córdoba aparece como una oportunidad importante para recuperar terreno antes de los próximos compromisos.

Para este juego, Ponzio haría varias modificaciones con respecto al empate en Junin, en la defensa la duda está el lado izquierdo de la defensa; Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero y Marcos Acuña o Francisco Ortega. En el mediocampo saldría Fausto Vera e ingresaría Aníbal Moreno. En el ataque, Lucas Beltrán o Friussi acompañarán a Almada- Correa.

zelarayan, la pieza clave del pirata

El antecedente más reciente tiene un valor especial: Belgrano derrotó 3-2 a River en la final del Apertura 2026 y consiguió el primer título de Primera División de su historia. Nicolás Fernández fue la gran figura de aquella definición, con dos goles en el tramo final del encuentro.

En el historial, River lidera con 26 triunfos, Belgrano festejó en 9, y empataron en 7 oportunidades.

Probables Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Rámiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera o Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Lautaro Pereyra; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi o Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Datos del partido:

Hora: 20.15

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Mario Alberto Kempes