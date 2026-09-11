La inédita Supercopa Internacional de la Liga Profesional develará el nombre de su primer campeón el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero con la actuación de Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

Cómo llegan Estudiantes y Rosario Central a la final de la Supercoa Internacional de la Liga Profesional

El Pincha, que todavía sueña en la Copa Libertadores, llegó a este cruce después de imponerse a Platense en el mano a mano entre los mejores del Apertura y el Clausura del año pasado.

El Canalla, por su parte, arriba a Santiago tras el polémico trofeo que levantó en Puerto Madero y celebró en una camioneta, lo que llevó a la reprobación con el famoso pasillo de espaldas que el conjunto de La Plata le brindó en el mismísimo Gigante de Arroyito.

Ángel Di María, uno de los grandes protagonistas del partido que se viene para Rosario Central ante Estudiantes en Santiago del Estero.

De ahí el batuismo de Internacional al certamen, ya que la Supercopa a secas ya existía (la jugó el Pincha ante Platense, los dos ganadores de torneos locales en 2025) y fue la denominación que se encontró para ofertar una nueva vuelta olímpica nacional.

Un árbitro neuquino

El árbitro del encuentro será el neuquino Darío Herrera, en una final que no conduce a ningún otro certamen, pero que sí representa un nuevo título para su ganador.

La segunda edición de esta Supercopa se disputará entre el ganador del duelo entre Belgrano de Córdoba y quien se quede con el actual Torneo Clausura versus el mejor de la Tabla Anual que esta vez sí se estableció como un objetivo antes de ponerse a rodar la pelota.

La sumatoria de todo el año, además, define el ingreso de los clubes argentinos a las copas internacionales: los tres primeros a la Libertadores y del cuarto al décimo a la Sudamericana.