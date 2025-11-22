Siguen los ecos y se aumenta la polémica alrededor del título de Liga que obtuvo Rosario Central este jueves al haber finalizado líder en la Tabla General sumó un nuevo capítulo. Luego de que la dirigencia de Estudiantes de La Plata desmintiera la existencia de la votación donde se decidió coronar al "Canalla" y recibiera una fuerte respuesta de Pablo Toviggino contra Juan Sebastián Verón, el tesorero de la AFA redobló la apuesta y dio a conocer que el Pincha deberá hacer un "pasillo de honor" mañana a en en Gigante de Arroyito al elenco auriazul, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Nuevamente con munición gruesa contra la Brujita es que Toviggino dio a conocer un comunicado de la Liga Profesional donde se da a conocer que Estudiantes deberá rendir tributo a Rosario Central, tal y como sucedió a campeones anteriores: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …", disparó con dureza.

El comunicado marca que "en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado "Campeón de Liga 2025" y se recuesta en el hecho de que "se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF".

Pablo Toviggino, el esbirro de "Chiqui" Tapia, otra vez amenazando por redes sociales

Esto sucede pocas horas después de que Estudiantes de La Plata negase la existencia de la votación donde se determinó condecorar a Rosario Central, lo cual generó la ira de Toviggino.

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", exclamó el Pincha a través de su cuenta de X. Toviggino retrucó la apuesta, apuntándole a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes: "No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes". Por último, negó la acusasión del Pincha: "Sí se votó, por unanimidad con tu Club presente en su Vicepresidente. En fin...".

Luego, el tesorero reveló el acta oficial de la reunión del Comité, en la que destaca los distintos acuerdos llevado a cabo y, tras una planilla en la que se demuestra el período del mercado de pases para 2026, el informe señala: "Luego de un breve debate, y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprueba otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025".

Tal y como indica el comunicado, en las competencias de la Liga Profesional se incorporó el pasillo de honor a campeones en su primer encuentro tras consagrarse, tal y como sucedió para Platense en la primera fecha del Torneo Clausura, al visitar y ser recibido por River en el Monumental tras quedarse con el Torneo Apertura.