Desde las 21hs, y con transmisión de Prima Multimedios, Estudiantes y Racing juegan la final de Torneo Clausura de la Liga Profesional. En la previa al juego, el club de La Plata informó que tres colectivos que iban rumbo a Santiago del Estero, colisionaron entre sí.

A través de la red social X, Estudiantes informó del hecho, indicando además que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 8m a la altura de Solís, cerca de San Antonio de Areco. Según testigos, el accidente se produjo luego de que una unidad frenará abruptamente en la ruta, desatando el choque en cadena con los otros dos.

Según informaron medios de La Plata, uno de los heridos fue el chofer, quien presentó cortes en su brazo por los vidrios. El resto fue rápidamente dado de alta y volvieron a la ruta rumbo a Santiago del Estero.

La movida masiva se debe a la gran final del sábado 21hos donde se verán las caras Estudiantes con Racing en Santiago del Estero, más precisamente en el estadio Madre de Ciudades, que tiene capacidad para 42mil espectadores, y albergará a ambas hinchadas.