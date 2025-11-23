Luego de la consagración de Rosario Central como Campeón de Liga, que generó polémica por las formas, el Canalla sufrió un duro golpe y quedó eliminado en manos de Estudiantes de La Plata del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Con un golazo del colombiano Edwuin Cetré, el Pincha, que terminó con diez por la expulsión de Miker Amondarain, se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito ante el líder de la Zona B y enfrentará en la próxima ronda a Central Córdoba, que eliminó el sábado a San Lorenzo.

El Pincha le dio la espaldas en el pasillo al equipo proclamado campeón, le ganó el partido y lo sacó de la competencia. La foto que recorrerá el mundo. El fútbol argentino en su máxima expresión.

El encuentro inició con polémica: cuando los equipos salieron a la cancha, los jugadores del “Pincha” hicieron el pasillo de honor de espaldas a los comandados por Ángel "Fideo" Di María, en modo de protesta a la sorpresiva nueva estrella del conjunto rosarino.

En un partido friccionado y cargado de tensiones, el único gol llegó a los 31 minutos del primer tiempo. Tras una jugada individual de Tiago Palacios, Cristian Medina le cedió la pelota a Cetré, que le pegó cruzado de primera y dejó sin chances al arquero Jorge Broun.

A los 46′ del primer tiempo,Alejo Véliz estrelló un cabezazo al palo de Fernando Muslera. En el complemento, los dirigidos por Ariel Holan buscaron el empate con nerviosismo, pero el aporte de Véliz, Di María y compañía no fue suficiente. A los 46′ del segundo tiempo, el árbitro Pablo Dóvalo expulsó a Mikel Amondarain por doble amarilla.

Así festejó Eduardo Domínguez. En partido muy "hablado" en la previa, Estudiantes eliminó a Rosario Central