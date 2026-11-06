La selección de Uruguay ya tiene sus convocados para la próxima fecha FIFA y se confirmó una noticia que repercute directamente en Boca: Miguel Merentiel finalmente quedó afuera de la lista presentada por Diego Forlán y estará disponible para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

El entrenador de la Celeste dio a conocer una nómina de 28 futbolistas para los compromisos ante Argentina y República Dominicana. El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, mientras que el segundo se disputará el martes 17 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Una de las principales novedades es el regreso de Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid vuelve a estar a disposición del seleccionado uruguayo luego de haberse perdido la anterior fecha FIFA por una lesión. También aparecen nombres de peso como Ronald Araujo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz y Darwin Núñez.

La ausencia de Merentiel representa un alivio para el conjunto xeneize. El delantero había formado parte de la lista preliminar de Uruguay, pero finalmente no fue incluido entre los 28 convocados. De esta manera, Boca podrá contar con el atacante para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, programada para el sábado 14 de noviembre en Mendoza.

Por otra parte, Santiago Mele, arquero de Independiente, será el único representante del fútbol argentino en la convocatoria definitiva.

Los 28 convocados de Uruguay

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga), Ignacio De Arruabarrena (Arouca), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Mouriño (Villarreal), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting CP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos) y Maximiliano Araújo (Sporting CP).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia Union), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).