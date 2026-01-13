Se corrió la novena etapa del Rally Dakar 2026, en su modalidad maratón, primera de las dos que están programadas para este momento de la carrera. Luego de tres triunfos, Luciano Benavides tuvo una floja actuación, quedó 9no y cedió el primer lugar en Motos.

Por su parte el neuquino Santiago Rostan terminó en el puesto 39 del camino que unió Wadi ad Dawasir- con el campamento refugio, es especial de 418km más 123 de enlace.

La etapa fue ganada por el español Schareina, seguido por el australiano Sanders, quien recuperó la punta del campeonato, seguido por el estadounidense Brabec. Benavides cayó a la tercera posición y quedando a 7.05 minutos del puntero.

Benavides tuvó un floja actuación, y cayó al tercer puesto

En el caso de Rostan, se mantiene 36 en la general de motos, y 26 en Rally2. Para el neuquino será una noche sin asistencia en la moto, a la espera de una nueva maratón el miércoles.

Por otro lado, triunfo del argentino Benjamín Pascual en el Future Mission 1000. El piloto que compite con una moto eléctrica está tercero, a 17 puntos de los líderes español Juvanteny- Criado- Ribas, todos un con camión híbrido.

La 10ma etapa tendrá un especial de 420 kilómetros y un enlace de 47, irá desde el campamento refugio hasta Bisha, siendo la última en modalidad maratón.

Noticia en desarrollo...