Se corrió la octava etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita. Luciano Benavides se quedó con un nuevo triunfo que lo deposita en el nuevo líder en la categoría motos, a falta de 5 periodos, y en la previa de la doble jornada de Maratón sin asistencia.

El 8vo capítulo empezó y terminó en Wadi ad-Dawasir, con 483 kilómetros de velocidad cronometrada y 238 de enlace. El salteño achicó la diferencia de casi 5 minutos que tenía el australiano Sanders, y con un tiempo de 4:26:34, se quedó con la etapa y la punta, con apenas 10 segundos de diferencia.

Por otro lado, en Rally2, a falta de 5 periodos para terminar la competencia, el neuquino Santiago Rostan llegó en el puesto 29 y cedió terreno en su categoría, quedando en el 26°, y en la general de motos 36°.

Por otro lado en Challenger, positiva jornada de la dupla Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio defensor del título quedaron 6tos y achicaron más la diferencia al líder Paul Navarro, quedando segundos a 2 minutos 02.

El podio lo está completando la dupla del chileno Lucas del Rio y el argentino Bruno Jacomy, quienes siguen terceros luego de finalizar 12°. Por otro lado, Zille-Cesana fueron 4tos, trepando a la misma posición en la general.

El neuquino sigue en competencia, manteniendose en el lote del Top 20 en Rally2

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi quedaron 2dos Mientras que Benjamín Pascual, en categoría especiales, quedó 4to en la etapa y bajó hasta el tercer puesto del Dakar Future Mission 1000, con su moto eléctrica.

El martes, se correrá la 9na, que será en formato de maratón con 410 kilómetros de especial y 122 de enlace. Irá desde Wadi ad-Dawasir, hasta el campamento refugio donde los pilotos harán noche sin asistencia externa a los vehículos.