El técnico de la Selección de España campeona del mundo, Luis De La Fuente, se mostró emocionado al término del partido ante la Argentina y dijo estar "orgulloso" de sus futbolistas, mientras elogió la tarde del arquero rival Emiliano "Dibu" Martínez, quien impidió que "el partido se definiera antes".

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que fue creciendo con esta idea, dieron un ejemplo de grupo, equipo y familia y son jugadores de un talento excepcional. Estoy muy emocionado pensando en ellos", expresó el nuevo conductor que se suma a la nómina de la gloria.

El seleccionador europeo halagó al arquero de la Selección Argentina al señalar que “las grandes intervenciones de 'Dibu' hicieron que el partido no se definiera antes".

Olvidó la lesión

En los días previos a la gran final, el Dibu Martínez había reconocido las dificultades físicas que todavía arrastraba en su mano derecha. El jugador evitó la intervención quirúrgica que le recomendaron todos los especialistas para no perderse ningún partido de la Copa del Mundo.

Ahora, luego de un período de vacaciones, deberá plantear cómo seguirá rehabilitando de cara a lo que será su retorno al club Aston Villa que tiene por delantero una exigente temporada con la participación en la Champion League.