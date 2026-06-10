La Selección Argentina atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente y, además de los resultados dentro de la cancha, sigue mostrando una unión que se refleja en cada concentración. Tras la goleada por 3-0 ante Islandia, una escena divertida volvió a demostrar el excelente clima que se vive en el plantel que conduce Lionel Scaloni.

El protagonista del momento fue Emiliano "Dibu" Martínez, quien pese a estar recuperándose de una lesión y no haber participado de los amistosos, acompañó a sus compañeros desde afuera del campo. Con su clásico mate en mano y su personalidad extrovertida, el arquero dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada.

Mientras Alexis Mac Allister analizaba el triunfo frente a los medios en la zona mixta del estadio Jordan-Hare de Auburn, el arquero pasó por detrás y lanzó una frase que desató las risas de todos los presentes. “Cómo te gusta la cámara”, disparó el guardameta con tono burlón.

La respuesta del mediocampista del Liverpool no tardó en llegar. Entre sonrisas, se dio vuelta para mirar a su compañero, entendiendo de inmediato que se trataba de una típica cargada interna del grupo. Incluso los periodistas que cubrían la entrevista terminaron riéndose de la ocurrencia del campeón del mundo.

La escena rápidamente se viralizó entre los fanáticos, que destacan permanentemente la cercanía y la buena energía que existe entre los integrantes de la Selección Argentina. Desde la conquista del Mundial hasta la actualidad, los gestos de compañerismo y las bromas constantes se transformaron en una marca registrada del equipo.

En el caso de Dibu Martínez, el arquero continúa con la etapa final de recuperación de la fractura sufrida en uno de los dedos de su mano. Aunque no estuvo disponible para los últimos compromisos amistosos, su evolución es positiva y genera optimismo de cara al inicio de la máxima cita del fútbol.

De hecho, en las próximas horas será sometido a nuevos estudios médicos para confirmar que está en condiciones de regresar a la actividad. Todo indica que podrá reincorporarse plenamente al trabajo junto al resto del plantel y ponerse a disposición de Lionel Scaloni para el debut mundialista.

Mientras tanto, el arquero de 33 años sigue siendo noticia tanto por su presente deportivo como por su futuro. En medio de versiones que lo vinculan con la Juventus, y mientras analiza los próximos pasos de su carrera lejos o cerca del Aston Villa, Emiliano Martínez continúa demostrando que el humor y la buena onda siguen siendo parte fundamental de su personalidad.