A menos de seis meses para el Mundial 2026, uno de los participantes del Repechaje Intercontinental podría modificarse: Nigeria presentó un reclamo formal ante la FIFA para ocupar el lugar de la República Democrática del Congo. La Federación de la histórica selección africana, que perdió por penales antes los congoleños por un puesto en esta instancia, sostiene que durante las Eliminatorias CAF su rival utilizó futbolistas que no cumplían con los requisitos legales para representar a ese país.

El conflicto surgió después de que Los Leopardos eliminaran a Nigeria en la tanda de penales (4-3) tras el 1-1 en tiempo regular en Rabat, Marruecos, que definió quién al representante africano del Repechaje Intercontinental. El argumento central de Nigeria se apoya en la Constitución de la República Democrática del Congo, que prohíbe la doble nacionalidad. Según el argumento de las Súper Águilas, los futbolistas involucrados no habrían renunciado formalmente a su ciudadanía anterior, requisito indispensable para adquirir la congoleña.

RD Congo eliminó en penales a Nigeria en la última instancia para llegar al Repechaje Internacional.

Si esta omisión es cierta, la presentación de los documentos presentados ante FIFA estaría incompleta o, en el peor de los casos, sería fraudulenta. El punto más complejo del conflicto es que FIFA sí habilitó a los jugadores porque en su reglamento poseer pasaporte del país a representar es suficiente para ser elegible. Desde la Federación congloleña, la respuesta a la denuncia fue tajante: "Si no pudieron ganar en el campo, no deben intentar clasificar por la puerta de atrás".

La denuncia nigeriana apunta a entre seis y nueve jugadores congoleños, con Alex Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra), Arthur Masuaku (Francia) y Noah Sadiki (Bélgica) como casos más relevantes, participaron de las Eliminatorias africanas sin renunciar formalmente a su ciudadanía previa, violando la Constitución de RD Congo. Si la FIFA falla a favor, la Federación congloleña podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la descalificación del Repechaje Internacional, aunque aún podría apelar la decisión ante el TAS, lo que prolongaría la resolución del caso.

Cómo será el Repechaje Intercontinental

A pesar de este conflicto y la denuncia nigeriana, en principio RD Congo esperará por el ganador de una de las semifinales de la reválida entre Jamaica y Nueva Caledonia, que jugarán el 26 de marzo en Guadalajara. El vencedor de una de estas finales, se integrará al Grupo K del Mundial 2026, donde ya están Portugal, Uzbekistán y Colombia.