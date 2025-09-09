En su último partido de Eliminatorias Sudamericanas la despedida fue amarga para Nicolás Otamendi, que fue expulsado antes del final del primer tiempo en la derrota de la Selección Argentina ante Ecuador y eso le demandará cumplir una fecha de suspensión en partidos oficiales, que podría ser en la Finalissima ante España o el duelo inaugural del Mundial 2026.

Tras una situación límite, el defensor central del Benfica tuvo que derribar a Enner Valencia, que se iba directo al gol frente a Dibu Martínez. Aquella falta derivó en su expulsión directa por parte del colombiano Wilmar Roldán a los 30 minutos de juego. Esta roja es la primera en sus 128 partidos con la albiceleste.

Si bien se trata de competencias diferentes, las expulsiones se aplican para el próximo partido oficial de la Scaloneta, a menos que exista un indulto. Es decir que esta tarjeta roja podría dejar a Otamendi fuera del duelo contra España o incluso del duelo inicial del Mundial 2026. Todo dependerá de si se confirma que el duelo ante el campeón de Europa es en marzo del año que viene o no (depende de que La Roja obtenga anticipadamente su clasificación a la Copa del Mundo).

Una triste despedida

Tras la goleada ante Venezuela, Otamendi había confirmado que hoy jugaría su último partido con la Selección en Eliminatorias. "Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar", había dicho. Y añadió: "En lo personal, hemos pasado malas y ahora están las buenas. En la Selección nunca se sabe, por eso no hay que sacar el pie del acelerador y seguir compitiendo como tiene que ser".

Antes del partido en Guayaquil, Rodrigo De Paul le rindió homenaje con un mensaje en Instagram: "Como el primer día, (con algún trofeo más). En el último asiento, con tu mate súper caído y siempre preparados para cada batalla, te amo hermanito".