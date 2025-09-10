Luego de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con una caída por 1-0, la Selección Argentina resignó el primer lugar en el ranking mundial FIFA. La novena derrota en el ciclo de Lionel Scaloni anoche ante Ecuador en Guayaquil significó además que la albiceleste quedará en el tercer lugar, por detrás de España, nuevo líder, y Francia.

Desde abril de 2023, Argentina se sostuvo en la cima del escalafón pese que La Roja y Les Bleus siempre estuvieron cerca. La albiceleste lideró en agosto con 1885.36 puntos, mientras que los ibéricos lo escoltaban con 1867.09 y los franceses venían terceros con 1862.03. Sin embargo, tras esta derrota ante Ecuador (25° del ranking) y con las dos victorias en dos partidos jugados de sus elencos perseguidores, el combinado nacional dejará el primer puesto el 17 de septiembre, cuando se efectúe el corte correspondiente y se incorporen los puntos de esta fecha.

La "maldición" del 1° puesto

El dato que consuela a Argentina es que podría llegar al Mundial 2026 evitando la llamada “maldición del primer puesto”, que consiste en que ningún equipo que llegó como líder en el ranking FIFA logró levantar la Copa del Mundo. El último ejemplo fue el de Brasil en Qatar 2022, que pese a comandar este escalafón en sus épocas bajo la conducción de Tité, fue eliminado en cuartos de final por Croacia en definición por penales.

Más allá de este dato, los dirigidos por Scaloni todavía tienen oportunidades para recuperar el liderazgo, y la próxima será en la ventana de amistosos en octubre. Más allá de que España y Francia sumen más puntos por victoria debido a la mayor validez de los encuentros de Eliminatorias UEFA (además enfrentarán a equipos mejor rankeados), si no consiguen victorias Argentina podría escalar nuevamente al primer lugar de sacar victorias en sus partidos contra Venezuela y Puerto Rico.