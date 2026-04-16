Luego de un buen arranque de año, el presente de Tigre está lejos de ser el mejor. El Matador sumó una nueva derrota, esta vez 0-1 ante Macará en la Copa Sudamericana, en donde Gonzalo 'Pity' Martínez fue expulsado tras un manotazo contra un rival. La expulsión del ex River llegó justo cinco minutos después del tanto del elenco ecuatoriano, que significó el décimo partido del conjunto de Victoria sin triunfos.

El incidente ocurrió a los 57 minutos, cuando el arquero de Macará quedó tendido tras un ataque del Matador. En medio de la confusión, Martínez protagonizó un cruce con un adversario y terminó propinándole un manotazo en la cara. El árbitro Rafael Klein vio la jugada, pero recién fue tras el llamado del VAR y la posterior revisión que sancionó con tarjeta roja al volante del equipo argentino. Fue la tercera expulsión del Pity en su carrera profesional, las dos anteriores las tuvo durante su etapa en River.

En cuanto al encuentro, Tigre venía de empatar en Perú ante Alianza Atlético y llegaba a este duelo con la obligación de ganar. No obstante, Federico Paz, un argentino, amargó la noche en Victoria y le dio el triunfo a un Macará que complicó la situación del elenco argentino en el Grupo A de la Copa Sudamericana, donde quedó último con un punto. Es el décimo encuentro sin ganar en todas las competencias, con seis empates y cuatro caídas.