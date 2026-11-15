La Visera volvió a festejar de la mano de una muy buena producción colectiva de Cipolletti que eliminó a Juventud Antoniana de Salta en los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A 2026 con un global de 4 a 0.

Todo comenzó a encaminarse hace una semana en el Norte argentino, cuando el cabezazo de Yago Piro le dio la victoria por 1 a 0 a los rionegrinos que llegaron a casa con ventaja deportiva.

Sin especular con eso, el Albinegro salió con todo a definir el playoff ante su gente y lo terminó resolviendo con solvencia a partir de los goles de Brandon Obregón, Federico Acevedo y Andrés Almirón.

El técnico del primer semifinalista en la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional no quiso relajamientos individuales, tocó el 11 inicial y tuvo respuestas. Al término del partido, en diálogo con Canal 10, Fabián Enríquez destacó lo hecho por su equipo: “Estamos otra vez en carrera, buscando de nuevo ese último partido”.

Cipolletti cerró un global de 4 a 0 ante Juventud Antoniana por los cuartos de final de la Reválida en el Federal A 2026.

Es que salir del shock de la caída en San Francisco contra San Martín de Formosa era clave, ya que las posibilidades del equipo por llegar a segunda división siguen intactas.

“Muy importante este resultado, contra un equipo grande como Antoniana, teniendo a la mayoría de los jugadores a disposición. Todos son importantes”, explicó el chaqueño que sigue encabezando el gran objetivo. Por su condición de finalista en la primera parte de la temporada, Cipo contará con ventaja deportiva también en semis y definirá de local, incluso, hasta en una hipotética final.

Nuevo esquema

Para la ida en Salta y en la revancha, Enríquez movió fichas. La línea de 5 en el fondo le pagó con vallas invictas y ahora se especula con el regreso de Gonzalo Lucero en la mitad de la cancha.

La premisa del partido a partido sigue como mensaje puertas adentro y terminar de conocer al próximo rival definirá la logística institucional para el fin de semana.