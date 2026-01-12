Se jugó en Mar del Plata, la edición 2026 de la Copa Argentina de Beach Handball, disciplina que sigue creciendo. Luego de cuatro días de competencia, IFES se colgó la medalla de oro en Juveniles y el tercer puesto en Mayores. Buitres le arrebató el título a Sol de Mayo, mientras que Municipalidad de la Costa festejó en Damas.

en el marco del programa Playa Olímpica del Comité Olímpico Argentino, el fin de semana se disputó la competencia que reunió a los mejores del 2025. A la participación de IFES, se le sumaron Eucalipto Blanco y Rio Grande dentro de los neuquinos.

En la rama masculina mayor, Los Buitres se quedaron con el campeonato tras imponerse por 2:1 ante Sol de Mayo en una final muy disputada. El podio lo completó IFES, elenco provincial que venció por 2:0 a Only Beach en el partido por el tercer puesto, y confirmó su lugar dentro de los mejores del pais.

Por su parte, en la rama femenina mayor, Municipalidad de la Costa ETER 369 se consagró campeona luego de superar por 2:1 a Deportivo Mitre en la final. El tercer lugar quedó en manos de Mariano Acosta Brutus, que derrotó 2:0 a Municipalidad de Quilmes.

En la categoría juvenil masculina, IFES repitió el primer lugar logrado en la temporada pasada, quedándose con el título tras vencer por 2:1 a Sol de Mayo en la final, cerrando una destacada actuación a lo largo del torneo.

La rama juvenil femenina se disputó bajo el formato de zona única, donde Municipalidad de Quilmes se quedó con el campeonato. IFES Río Grande finalizó en el segundo lugar y la Asociación Rosarina completó el podio.

La competencia estuvo enmarcada al programa Playa Olímpica del Comité Olímpico Argentino, como parte del camino rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe.